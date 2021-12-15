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Красноярские СМИ: кассир из Ачинска, похитившая 23 млн рублей, заявила следствию, что денег у нее нет

, 13:58 Источник: ИА Запад24

Красноярские СМИ: кассир из Ачинска, похитившая 23 млн рублей, заявила следствию, что денег у нее нет
Анна Григорьева, фото Instagram

Кассир «Альфа-Банка» из Ачинска Анна Григорьева, похитившая из банка 23 млн рублей, явилась в полицию без денег, сообщил красноярский телеграм-канал «Ачинский Набат».

Эти сведения местному информационному агентству «Запад24» подтвердили в МО МВД России «Ачинский». Как объяснила девушка следователям, все 23 млн рублей она отдала неизвестным людям, которые ее шантажировали. Правда, описать шантажистов она не смогла.

Как сообщает издание, похитительница находится сейчас в изоляторе временного содержания и ждет суда, который изберет для нее меру пресечения. Следствие ходатайствует о заключении Григорьевой под стражу.

Как сообщалось ранее, во вторник Анна Григорьева по настоянию своей матери, сдалась полиции.

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