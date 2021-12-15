Красноярские СМИ: кассир из Ачинска, похитившая 23 млн рублей, заявила следствию, что денег у нее нет

Кассир «Альфа-Банка» из Ачинска Анна Григорьева, похитившая из банка 23 млн рублей, явилась в полицию без денег, сообщил красноярский телеграм-канал «Ачинский Набат».
Эти сведения местному информационному агентству «Запад24» подтвердили в МО МВД России «Ачинский». Как объяснила девушка следователям, все 23 млн рублей она отдала неизвестным людям, которые ее шантажировали. Правда, описать шантажистов она не смогла.
Как сообщает издание, похитительница находится сейчас в изоляторе временного содержания и ждет суда, который изберет для нее меру пресечения. Следствие ходатайствует о заключении Григорьевой под стражу.
Как сообщалось ранее, во вторник Анна Григорьева по настоянию своей матери, сдалась полиции.
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