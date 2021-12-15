Собственник «Листвяжной» и еще трое человек задержаны по делу о трагедии на шахте

Председателя совета директоров холдинга "СДС-Уголь", являющегося собственником шахты "Листвяжная" Михаила Федяева и еще троих человек из числа руководящего состава задержали по делу о трагедии.
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко уточнила, что помимо Михаила Федяева были задержаны гендиректор вышеуказанного юридического лица Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов, а также главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов.
Каждому из них в зависимости от роли в деле предъявили обвинения в "Нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшему по неосторожности смерть двух и более лиц" или "Злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшему тяжкие последствия".
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