Собственник «Листвяжной» и еще трое человек задержаны по делу о трагедии на шахте

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15 декабря 2021, 07:51 Источник: РИА "Новости"

шахта "Листвяжная", Kemerovo Region Government/via Globallookpress.com

Председателя совета директоров холдинга "СДС-Уголь", являющегося собственником шахты "Листвяжная" Михаила Федяева и еще троих человек из числа руководящего состава задержали по делу о трагедии.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко уточнила, что помимо Михаила Федяева были задержаны гендиректор вышеуказанного юридического лица Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов, а также главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов.

Каждому из них в зависимости от роли в деле предъявили обвинения в "Нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшему по неосторожности смерть двух и более лиц" или "Злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшему тяжкие последствия".

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