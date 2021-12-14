ЕСПЧ присудил более 370 тысяч евро россиянке Маргарите Грачёвой, которой муж из ревности отрубил кисти

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 декабря 2021, 17:48

фото: pixabay.com

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иски четырёх россиянок, пострадавших от домашнего насилия. Жительнице Подмосковья Маргарите Грачёвой, которой муж из ревности отрубил кисти рук, суд присудил 330 660 евро в качестве компенсации стоимости лечения и ещё 40 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

Ещё три россиянки получили по 20 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба. ЕСПЧ постановил выплатить всем четырём женщинам по пять тысяч евро на возмещение судебных издержек.

ЕСПЧ посчитал, что власти не приняли адекватных мер для защиты жертв домашнего насилия и не провели должного расследования происшествий "ввиду сохраняющейся структурной проблемы".

В решении ЕСПЧ также указано об "отсутствии определения домашнего насилия в российской правовой системе",- передаёт ТАСС.

Адвокат Валентина Фролова, защищающая интересы Маргариты Грачёвой, отметила, что это максимальная в практике ЕСПЧ компенсация материального ущерба по делам, не связанным с собственностью.

Причиной для иска стал тот факт, что все его фигурантки обращались в полицию, но не получили должной помощи. В случае с Грачёвой женщина сообщала об угрозах мужа участковому полиции. В отношении него в 2018 году возбуждалось уголовное дело. Но ничем не завершилось.

ЕСПЧ посчитал, что во всех случаях было нарушение трёх статей Европейской конвенции по правам человека.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости