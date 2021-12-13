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Вооруженный мужчина напал на врача в стоматологии на севере Москвы

, 15:27 Источник: ТАСС

Вооруженный мужчина напал на врача в стоматологии на севере Москвы
машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На севере Москвы в понедельник, 13 декабря, мужчина напал с ножом на врача стоматологии. Источник в правоохранительных органах сообщил, что пострадавший сейчас находится в тяжелом состоянии.

По словам источника, полицию на место происшествия вызвали очевидцы. Причина нападения в настоящий момент устанавливается. Подчеркивается, что сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции.

Есть данные о том, что инцидент произошел в стоматологии, расположенной в доме 6 по Ясному проезду.

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