Суд рассматривает ущерб в 8,5 млрд рублей после взрывов военных складов в Красноярском крае

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13 декабря 2021, 14:35

Военный суд в ближайшее время приступит к рассмотрению уголовного дела о взрывах военных складов Минобороны в Красноярском крае, произошедших три года назад. В зону поражения попали села, деревни и город Ачинск.



В результате инцидента погиб спасатель, более трёх десятков людей получили ранения. Общий ущерб от трагедии составил 8,5 миллиарда рублей. Виновными в трагедии признаны начальник склада и подчинённые. В Ачинском районе во время взрывов был объявлен режим чрезвычайного положения. Население близлежащих пунктов пришлось эвакуировать. Железнодорожное, автомобильное и авиасообщение было приостановлено. Для тушения пожара задействовали авиацию. С большой высоты на горящие склады вылили сотни тонн воды. Возгорание было ликвидировано в течение суток.



Коммунальным бригадам Минобороны пришлось восстанавливать дома граждан, дороги, коммуникации, линии электропередач. По версии следствия, во время разгрузки солдат-срочник не успел принять снаряд, который скатился по деревянному настилу с грузовика и ударился капсюлем о другой заряд. Солдаты действовали согласно приказу, не зная о его незаконности.

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