Летевший в Краснодар самолет экстренно вернулся в Шереметьево

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11 декабря 2021, 10:48 Источник: РИА "Новости"

крыло самолета, pixabay.com

Утром в субботу, 11 декабря, стало известно, что летевший в Краснодар самолет вернулся в Шереметьево. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналистам сотрудники экстренных служб.

Согласно последним данным осведомленных источников, воздушное судно вернулось в столичный аэропорт после срабатывания датчика разгерметизации. Уточняется, что посадка летательного аппарата в Шереметьево прошла в штатном режиме.

Известно, что в момент инцидента на борту находились 159 человек, они не пострадали.

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