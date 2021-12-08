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В Сочи оторвавшийся от грузовика прицеп с трубами нанес смертельные травмы пассажирке легковой машины

, 13:25 Источник: РИА "Новости"

В Сочи оторвавшийся от грузовика прицеп с трубами нанес смертельные травмы пассажирке легковой машины
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Лазаревском районе Сочи вечером во вторник, 7 декабря, прицеп с трубами оторвался от большегруза и врезался в следовавший позади автомобиль. В результате случившегося погиб один человек.

Авария случилась на Мамайском перевале. У грузовой машины на подъеме оторвался прицеп с трубами, скатился назад и врезался в двигавшуюся в попутном направлении иномарку.

Пассажирка легковой машины получила тяжелые травмы и потеряла сознание. Женщину госпитализировали, однако, несмотря на усилия, которые приложили врачи, пациентка через некоторое время скончалась.

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