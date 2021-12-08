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У подполковника, убившего двух человек в Московском МФЦ, никогда не было проблем с законом

, 10:00 Источник: ТАСС

У подполковника, убившего двух человек в Московском МФЦ, никогда не было проблем с законом
МФЦ, ALEXEY BYCHKOV/globallook.com

Бывший подполковник спецслужб Сергей Глазов, задержанный во вторник за стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, ранее не привлекался к уголовной ответственности, сообщили в среду правоохранительные органы.

«Проблем с законом у Глазова не было, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. На учете у психиатра или нарколога не состоял. По предварительным данным, долгов не имел», - сказал собеседник ТАСС.

По словам источника в правоохранительных органах, на этапе предварительного следствия Глазову предстоит пройти психиатрическую экспертизу: в момент преступления он был в неадекватном состоянии. После задержания он говорил о коронавирусе и всемирном заговоре. Планируется, что сегодня ему будет предъявлено обвинение.

Во вторник в МФЦ «Рязанский»-летний подполковник в отставке, пришедший в МФЦ «Рязанский» за новым паспортом, устроил стрельбу из-за требования надеть маску. Погибли два человека, еще, в том числе летняя девочка, пострадали.

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