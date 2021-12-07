Умер лётчик-испытатель вёртолетов «Ми», герой Советского Союза Гурген Карапетян

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7 декабря 2021, 19:53

Гурген Карапетян, фото: холдинг "Вертолеты России"

Лётчик-испытатель КБ имени М. Л. Миля, Герой Советского Союза Гурген Карапетян умер в Москве. Лётчик-испытатель вёртолетов "Ми" скончался в возрасте 84 лет. 9 декабря Карапетян отметил бы 85-летний юбилей.

Об уходе из жизни заслуженного лётчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора корпорации "Вертолёты России" по безопасности полётов Гургена Рубеновича Карапетяна сообщили во вторник, 7 декабря, в холдинге.

В холдинге выразили глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Гургена Карапетяна.

По словам гендиректора "Вертолётов России" Николая Колесова, вся жизнь Гургена Рубеновича была посвящена служению Родине и авиации. Карапетян освоил 39 типов вертолётов, планеров и самолётов, а с учетом модификаций - более 100. Провел в воздухе более 5,5 тысячи часов и летал на всех типах вертолетов марки "Ми", - передаёт ТАСС.

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