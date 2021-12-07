В Ярославской области задержали подростка, который изготовил у себя дома взрывчатку

В Ярославской области была задержан шестнадцатилетний анархист, который призывал к акциям "прямого действия" против действующей власти. Об этом сообщили во вторник, 7 декабря, в СК и ФСБ.
В отношении несовершеннолетнего жителя Рыбинского района Ярославской области были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 223.1 УК "Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ" и части 1 статьи 222.1 УК "Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов".
Вплоть до 5 декабря юноша состоял в закрытых чатах в мессенджере Telegram, где призывал к атакам на органы власти. Известно, что он самостоятельно изготовил взрывчатку у себя дома в поселке Каменки. К настоящему моменту ее изъяли.
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