Человек упал на пути на «синей ветке» Московского метрополитена

Утром во вторник, 7 декабря, на участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена не было движения поездов из-за упавшего на пути человека. Об этом сообщили сотрудники столичного дептранса.
Уточняется, что ранее сегодня составы временно не ходили от станции "Щелковская" до станции "Партизанская" из-за пассажира на рельсах. Подчеркивается, что в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Данных о состоянии упавшего на пути человека не поступало.
К настоящему моменту движение на "синей ветке" Московского метрополитена полностью восстановлено и вводится в график.
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