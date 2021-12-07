Человек упал на пути на «синей ветке» Московского метрополитена

Аргументы Недели → Происшествия 13+

7 декабря 2021, 08:32 Источник: Telegram

московское метро, pixabay.com

Утром во вторник, 7 декабря, на участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена не было движения поездов из-за упавшего на пути человека. Об этом сообщили сотрудники столичного дептранса.

Уточняется, что ранее сегодня составы временно не ходили от станции "Щелковская" до станции "Партизанская" из-за пассажира на рельсах. Подчеркивается, что в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Данных о состоянии упавшего на пути человека не поступало.

К настоящему моменту движение на "синей ветке" Московского метрополитена полностью восстановлено и вводится в график.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости