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Из-за человека, ушедшего в тоннель метро, час не работала «оранжевая» ветка столичной подземки

, 21:55 Источник: Telegram

Из-за человека, ушедшего в тоннель метро, час не работала «оранжевая» ветка столичной подземки
Метро, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

На станции метро «Профсоюзная» в воскресенье человек спустился в тоннель и отправился в сторону станции «Академическая». Движение поездов на Калужско-Рижской линии было остановлено на час, пока нарушителя не задержали. Об этом сообщил телеграм-канал столичного дептранса.

«Пассажиры всё это время находились в поезде в тоннеле, так как машинист сразу же затормозил именно там — после того, как получил информацию о человеке на путях. Из-за того, что поезд долго находился в тоннеле без напряжения, в вагонах перестал работать свет»,- говорится в сообщении.

На задержание нарушителя отправилась полиция, однако он забрался на крышу одного из вагонов. Это и стало причиной длительной задержки движения поездов.

«Мы не знаем, чем руководствовался нарушитель, но такие действия недопустимы. Большое количество людей не могли попасть в нужное место вовремя, в поезде могли быть люди, которым сложно находиться в замкнутом помещении такое длительное время. В причинах случившегося будут разбираться правоохранительные органы и суд, а нарушителю выставят штраф»,- сообщил дептранс. 

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