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Фельдшер погиб при ДТП «скорой» и снегоуборочной машины в Хабаровском крае

, 09:21

Фельдшер погиб при ДТП «скорой» и снегоуборочной машины в Хабаровском крае

Один человек погиб и двое пострадали при ДТП с участием машины скорой помощи и снегоуборочного поезда в Хабаровском крае.

- На регулируемом железнодорожном переезде в Хабаровском крае произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и снегоуборочного поезда. Один человек погиб, двое пострадали,- приводит РИА Новости слова своего источника в экстренных службах.

Уточняется, что жертва происшествия - фельдшер скорой помощи.

Пострадавших госпитализировали.

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