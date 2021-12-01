В музее-заповеднике Ивана Тургенева ураганный ветер повалил 198-летний дуб, посаженный писателем

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1 декабря 2021, 07:37 Источник: Музей-заповедник "Спасское-Лутовиново"

Фото с сайта музея-заповедника

В музее-заповеднике Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» ураганный ветер повалил дуб, посаженный писателем,- сообщается на сайте музея.

Порыв ветра буквально вырвал 30-метровое дерево из земли. По словам директора музея, С. Ступина, это стало настоящей трагедией для сотрудников.

«Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему – по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и мира».

Дереву было 198 лет. Оно было внесено в реестр старовозрастных деревьев, а в 2021 году было признано главным деревом страны. В феврале 2022-го планировалось участие дуба в конкурсе «Европейское дерево года».

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