В Москве пенсионерка отдала аферистам почти десять миллионов рублей

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30 ноября 2021, 11:11 Источник: АГН Москва

Банкомат, Aleksander Polyakov/globallook.com

Московская пенсионерка отдала мошенникам 10 миллионов рублей. Одну из подозреваемых, жительницу Подмосковья, задержали.

Как рассказал «АГН Москва» источник в правоохранительных органах, 27 ноября в полицию поступило заявление от 65-летней жительницы столицы. В течение месяца пенсионерку атаковали мошенники под видом сотрудников службы безопасности банков и правоохранительных органов. Ей сообщили о том, что злоумышленники пытаются снять с ее счетов деньги и, чтобы обезопасить себя, ей необходимо обналичить средства и передать начальнику службы безопасности банка.

«Так, женщине позвонил молодой человек и представился полицейским. Он сказал, что пенсионерка должна снять все деньги с карты и передать их начальнику службы безопасности банка, сообщив ему кодовое слово «Лена», - рассказал источник.

Аферисты звонили пенсионерке несколько раз. В общей сложности она передала мошенникам 9 млн 825 тыс. руб., пока не догадалась, что ее обманывают. 29 ноября полицейские задержали с поличным жительницу Подмосковья 1984 года рождения. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Соучастники устанавливаются.

Ранее по похожей схеме лишился денег и квартиры 76-летний профессор РГГУ.

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