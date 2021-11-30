В Челябинской области сотрудница больницы продавала липовые справки о ковиде

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30 ноября 2021, 10:25 Анна Семенова

Липовые справки могут стоить свободы. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Она заработала на этом 35 тысяч рублей и уголовное дело.



Всех потенциальных желающих заработать на пандемии уже неоднократно предупреждали об ответственности. И о том, что в данной области будут проводиться постоянные проверки. Но для кого-то жажда наживы оказалась сильнее здравого смысла.

Эта история вскрылась в Магнитогорске. 36-летняя сотрудница городского медучреждения за вознаграждение выдавала людям, которые и не думали сдавать анализы, справки об отсутствии ковида.

Клиентами предприимчивой дамы успели стать 10 человек. В общей сложности они заплатили за липовые документы 35 тысяч рублей. Сумма не великая, а вот уголовное дело теперь возбуждено реальное.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, женщина будет отвечать по закону за подделку, изготовление или оборот поддельных документов (статья 327 УК РФ, ч.1), срок за такое – до двух лет лишения свободы.



Сейчас устанавливаются и те, кто приобрел нелегальные справки.

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