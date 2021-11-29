В Турции в Стамбуле во время урагана погибли два человека

В Турции в понедельник мощный ураган обрушился на Мраморноморский регион. В соцсетях опубликованы видеозаписи обрушения башни в Чаталдже, это район Стамбула. Обломками рухнувшей крыши убило двух человек, - сообщает Daily Sabah.
Предположительно, погибли женщина и ребенок. По данным телеканала NTV, во время урагана пострадали девять человек.
Метеорологическая служба Турции выпустила штормовое предупреждение для нескольких провинций в районе Мраморного моря. По данным синоптиков, скорость ветра достигает 80 километров в час. Ветер валил деревья.
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