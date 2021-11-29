В Турции в Стамбуле во время урагана погибли два человека

Аргументы Недели → Происшествия 13+

29 ноября 2021, 18:20 Источник: Интерфакс

ураган, Стамбул, фото: twitter.com/ntv

В Турции в понедельник мощный ураган обрушился на Мраморноморский регион. В соцсетях опубликованы видеозаписи обрушения башни в Чаталдже, это район Стамбула. Обломками рухнувшей крыши убило двух человек, - сообщает Daily Sabah.



Предположительно, погибли женщина и ребенок. По данным телеканала NTV, во время урагана пострадали девять человек.

Метеорологическая служба Турции выпустила штормовое предупреждение для нескольких провинций в районе Мраморного моря. По данным синоптиков, скорость ветра достигает 80 километров в час. Ветер валил деревья.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости