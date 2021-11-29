Загоревшийся на ходу в центре Кирова пассажирский автобус попал на видео

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29 ноября 2021, 10:50 Источник: vgorodekirove.ru

фото с места происшествия, vk.com/zlo43

В понедельник, 29 ноября, на перекрестке улиц Воровского и Карла Маркса в Кирове загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошёл на остановке у администрации города.

По предварительным данным, пожар начался в моторном отсеке. В настоящий момент огонь потушен.

В МЧС уточнили, что автобус загорелся на ходу.

В результате происшествия пострадавших или погибших нет. Всех пассажиров оперативно эвакуировали.

«Страшно… Я ехала на этом автобусе, когда он задымился. Благо двери открылись»,- поделилась местная жительница.

Известно, что компания перевозчик, обслуживающая 84 городской маршрут, - ООО ТЭП «ТРАНСАВТО К».

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