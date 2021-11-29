Загоревшийся на ходу в центре Кирова пассажирский автобус попал на видео

В понедельник, 29 ноября, на перекрестке улиц Воровского и Карла Маркса в Кирове загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошёл на остановке у администрации города.
По предварительным данным, пожар начался в моторном отсеке. В настоящий момент огонь потушен.
В МЧС уточнили, что автобус загорелся на ходу.
В результате происшествия пострадавших или погибших нет. Всех пассажиров оперативно эвакуировали.
«Страшно… Я ехала на этом автобусе, когда он задымился. Благо двери открылись»,- поделилась местная жительница.
Известно, что компания перевозчик, обслуживающая 84 городской маршрут, - ООО ТЭП «ТРАНСАВТО К».
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