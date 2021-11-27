Оборонный завод в Дзержинске после взрыва и пожара приступил к работе в штатном режиме

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27 ноября 2021, 16:44 Источник: Интерфакс

МЧС, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Оборонный завод имени Свердлова в Дзержинске, в одном из цехов которого сегодня произошел взрыв и возгорание, приступил к штатной работе. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора предприятия Олег Корпатенков.

По его словам, "хлопок" и возгорание случились в цехе по производству взрывчатых материалов. «Там присутствует, в том числе, и ацетон - это один из компонентов сырья»,- сказал он журналистам. Причины случившегося, по словам замдиректора, пока не понятны, их предстоит установить специально созданной комиссии.

В настоящий момент завод вернулся к обычной работе. «На момент взрыва все технологические цепочки были остановлены. Но сейчас завод работает в обычном режиме»,- сказал он.

По словам Корпатенкова, в результате ЧП были госпитализированы две женщины: одна с ожогом конечностей, у другой - гипертонический криз. Их жизни ничего не угрожает.

В свою очередь руководитель ожогового центра, куда доставлена одна из пострадавших, Николай Карякин написал в своем инстаграме, что женщина получила термический ожог лица, туловища и конечностей. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Администрация Дзержинска сообщила также, что превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе после ЧП не выявлено. Радиационный фон тоже в норме.

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