В Архангельской области рухнул построенный полгода назад мост

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27 ноября 2021, 07:23

Министерство транспорта Архангельской области инициировало проверку по факту разрушения моста в Холмогорском районе. Новая конструкция простояла всего пять месяцев и несколько дней. От большой земли оказались отрезанными рекой Емцой несколько посёлков общей численностью населения более двухсот человек. Мост не выдержал первого льда. Сооружение разломилось на несколько частей. Подрядная компания, построившая мост, давала гарантию безотказной эксплуатации сооружения на полвека.



Понтонная конструкция была выполнена с использованием полимерных материалов. Согласно технологическому паспорту, каждый понтон должен был выдерживать нагрузку не менее 120 тонн. При выполнении работ подрядчик заявлял о высокой устойчивости конструкции к агрессивной среде. Мост должен был выдержать открытое горение и высокие морозы. Из регионального бюджета на его строительство было выделено 20 миллионов рублей. Старая конструкция прослужила более четырёх десятилетий и пришла в негодность, хотя жители просили её оставить ещё на некоторое время. Происшествие вызвало масштабный общественный резонанс.





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