Жена горняка, погибшего в Кузбассе, рассказала, что за 10 дней до трагедии на шахте произошел пожар

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26 ноября 2021, 08:50 Источник: РИА Новости

Шахта "Листвяжная", Kemerovo Region Government/globallook.com

Жена Бориса Пиялкина — горняка, погибшего вчера в Кузбассе, рассказала, что за 10 дней до случившегося на шахте «Листвяжная», произошел пожар и «метан зашкаливал».

«Пятнадцатого [ноября] они не стушевались и сами, своими силами тушили в шахте пожар. Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все это знали. Роспотребнадзор все проверял. И что они там проверяли? Этот метан давно там зашкаливал. Мой муж звеньевым ходил, на груди был датчик. Он говорит, что «датчик пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал. И дальше работали. Вот в каких условиях они работали», - рассказала журналистам жена погибшего.

По ее словам, муж 30 лет проработал на шахте и был опытным горняком.

25 ноября в результате, как предполагается, взрыва метана на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека, среди которых шесть горноспасателей. 38 шахтеров и 11 спасателей доставлены в больницу. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур.

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