Челябинскую область назвали небезопасной для владельцев частных домов

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24 ноября 2021, 19:12 Анна Семенова

Вызовы охраны в Челябинской области довольно частые. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В Магнитогорске зафиксировано большое количество вызовов охраны, а также регион вошел в топ-3 по количеству сигналов тревоги.

Статистику по безопасности загородного жилья озвучили в РИА «Новости». Цифры подготовили аналитики компании «Delta Системы безопасности».

Среди самых спокойных регионов оказались наши соседи по УрФО – Курганская и Тюменская области. А в аутсайдерах оказались Ярославль, Краснодар и наш родной Магнитогорск, здесь наибольший коэффициент по количеству вызовов на объект.

Челябинская область «засветилась» и в числе мест с наибольшим количеством сигналов тревоги. Такая же ситуация наблюдается в Ленинградской и Московской областях.

Также в исследовании указано, что россияне из-за пандемии стали чаще бывать за городом, а 27% и вовсе переехали из мегаполисов на природу.

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