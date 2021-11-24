В Челябинской области начальник службы приставов подозревается во взятке

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24 ноября 2021, 11:01 Анна Семенова

Жадность должностного лица может обернуться тюрьмой. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. В коррупции подозревается бывший начальник Правобережного районного отдела судебных приставов города Магнитогорска. Следствие считает, что в период 2015-2016 гг. подозреваемый получил от местного жителя более 400 тысяч рублей. Взамен было обещано покровительство при реализации арестованного имущества.

Как сообщают в Следственном управлении СК России по Челябинской области, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

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