В Санкт-Петербурге горит дом дореволюционной постройки

В Санкт-Петербурге спасатели тушат пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В региональном главке МЧС уточнили, что возгорание было зафиксировано в здании, которое было построено в 1902-1904 годах.
Уточняется, что горит второй корпус дома номер 39 на улице Розенштейна в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. В МЧС отметили, что в капитально ремонтируемом здании было зафиксировано горение перекрытий на третьем, четвертом и пятом этажах на площади 1 500 квадратных метров.
Данных о пострадавших в результате случившегося не поступало. В ликвидации пламени участвовали 83 человека и 20 единиц техники. К настоящему моменту пожар локализован.
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