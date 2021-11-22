В Москве задержали женщину, которая пыталась продать новорожденного сына

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22 ноября 2021, 19:43 Источник: РИА Новости

ребенок, фото: pixels.com

Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что женщина прилетела в Москву для продажи новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей. Инцидент произошел 22 ноября.

По версии следствия, 26-летняя женщина разместила в Интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного сына. После переписки с предполагаемыми покупателями она прилетела в Москву и, находясь в одном из отелей, передала ребенка за 100 тыс. руб.

Иванова уточнила, что сделка проходила в рамках оперативных мероприятий. По ее словам, сейчас жизни малыша ничего не угрожает, он находится в медучреждении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Решается вопрос о предъявлении женщине обвинения и заключении под стражу.

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