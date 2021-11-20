В Петербурге автомобиль после ДТП выехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов

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20 ноября 2021, 12:35

фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге в субботу утром ДТП произошло на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, автомобили «Вольво» и «Мазда» столкнулись на дороге в 7:45.

После столкновения пикап «Мазда» вылетел на тротуар и сбил нескольких пешеходов, стоящих перед светофором.

В результате пострадали три пешехода и один пассажир пикапа. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, у остальных травмы средней степени тяжести. В результате аварии госпитализирован в тяжёлом состоянии 20-летний пешеход, пешеходы женщина 50 и мужчина 62 лет. 35-летняя пассажирка пикапа госпитализированы в состоянии средней степени тяжести»,- сообщает «Подъём».

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