В Судаке пропал ребенок 2009 года рождения

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19 ноября 2021, 10:26 Источник: РИА "Новости"

полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В крымском Судаке пропал ребенок 2009 года рождения. Сотрудники пресс-службы МВД по республике сообщили утром в пятницу, 19 ноября, что в настоящий момент исчезнувшего школьника ищет полиция.

Предварительно установлено, что мальчик ушел из дома в минувший четверг, 18 ноября. До настоящего момента информации о его местонахождении не поступало.

В момент исчезновения ребенок был одет в спортивные брюки, серую кофту, черную шапку с рыжей лапой, жилетку, черные ботинки. У пропавшего темные волосы, карие глаза и худощавое телосложение, его рост составляет 130 сантиметров.

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