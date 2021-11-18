В Челябинске вскрыли машину силача Эльбруса Нигматулина

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18 ноября 2021, 13:22 Анна Семенова

Утром Нигматулин нашел свою машину не в лучшем виде. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Воры забрали из «Нивы» личные вещи и слили из бака бензин.

О неприятной истории, произошедшей с известным стронгменом Эльбрусом Нигматулиным, пишет издание «Челябинск Сегодня». Не так давно силач переехал из Челябинска в Уфу. И визит в родной город не стал для него приятным.

«Нива» Нигматулина сегодня утром встретила его возле дома в разграбленном состоянии. Ночью воры пытались вырвать лобовое стекло. Помешало им то, что оно начало трескаться посередине.

Тогда преступники решили поживиться тем, что находилось в салоне. А до кучи вырвали крышку бензобака и слили весь бензин.

Как рассказал Эльбрус на своей странице в соцсети «Фейсбук», полицию ему пришлось ждать три часа. А приехавший сотрудник правоохранительных органов не снял отпечатки, не опросил сторожа и не спросил о камерах видеонаблюдения поблизости. Из чего силач сделал вывод, что таким мелким преступлением никто заниматься не будет.

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