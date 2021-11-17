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В Кабуле прогремели два взрыва

, 15:33 Источник: РИА "Новости"

В Кабуле прогремели два взрыва
Кабул, STR/XinHua

В среду, 17 ноября, в столице Афганистана Кабуле прогремели два взрыва. Согласно последней информации журналистов, которые ссылаются на осведомленные источники, в результате атак погибли люди.

Первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи в западной части Кабула после детонации магнитной мины, прикрепленной к пассажирскому микроавтобусу. Жертвами атаки стали три человека. Через некоторое время поступила информация о втором взрыве, в результате которого погибли пять человек. Известно о семи пострадавших.

После второй атаки, как сообщает источник, в столице Афганистана началась стрельба.

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