В Кабуле прогремели два взрыва

В среду, 17 ноября, в столице Афганистана Кабуле прогремели два взрыва. Согласно последней информации журналистов, которые ссылаются на осведомленные источники, в результате атак погибли люди.
Первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи в западной части Кабула после детонации магнитной мины, прикрепленной к пассажирскому микроавтобусу. Жертвами атаки стали три человека. Через некоторое время поступила информация о втором взрыве, в результате которого погибли пять человек. Известно о семи пострадавших.
После второй атаки, как сообщает источник, в столице Афганистана началась стрельба.
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