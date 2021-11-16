В ДТП в Челябинской области погибли молодожены

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16 ноября 2021, 07:34 Анна Семенова

В страшном ДТП погибла почти вся семья... Фото: ГУ МВД Челябинской области

Женщина за рулем Mitsubishi Lancer выскочила на встречку и столкнула «Ладу» в кювет.

ДТП произошло в минувшие выходные. На трассе М-5 в Саткинском районе жертвой аварии стало шесть человек. Пятеро из низ погибли, один – в больнице.

Видео из регистратора, установленного в машине «Лада Калина» рассказывает о том, что на встречку резко выскакивает Mitsubishi Lancer, его заносит и он резко подрубает отечественную легковушку, после чего та летит в кювет и переворачивается.

Водители обеих машин не выжили. Погиб и пассажир Mitsubishi. Также в «Ладе» скончались три пассажира: молодая девушка и двое взрослых. Еще одна девушка 20 лет чудом осталась жива и сейчас находится в больнице. Известно, что вся семья встретилась, чтобы отметить бракосочетание. Парень, который находился за рулем, привез молодую жену к родителям…

Злосчастной иномаркой управляла 37-летняя жительница Бакала. Как сообщили в ГИБДД, у нее больше пяти лет водительского стажа и ни одного штрафа за нарушения.

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