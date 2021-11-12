В Оренбурге двое детей провалились под лед на озере и утонули

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12 ноября 2021, 18:12 Источник: ГУМЧС России по Оренбургской области

сотрудник МЧС России, Zamir Usmanov/Global Look Press

Двое детей четырех и шести погибли после прогулки по замерзшему озеру в Оренбурге. Согласно последней информации ГУМЧС России по Оренбургской области, несовершеннолетние провалились под лед и утонули.

Происшествие случилось на водоеме в микрорайоне Кушкуль. Установлено, что дети 2015 и 2017 годов рождения без сопровождения взрослых отправились на прогулку к озеру. Впоследствии их нашли утонувшими. Из водоема погибших извлек местный житель.

Отмечается, что водоем находится примерно в одном километре от жилых домов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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