В Оренбурге двое детей провалились под лед на озере и утонули

Двое детей четырех и шести погибли после прогулки по замерзшему озеру в Оренбурге. Согласно последней информации ГУМЧС России по Оренбургской области, несовершеннолетние провалились под лед и утонули.
Происшествие случилось на водоеме в микрорайоне Кушкуль. Установлено, что дети 2015 и 2017 годов рождения без сопровождения взрослых отправились на прогулку к озеру. Впоследствии их нашли утонувшими. Из водоема погибших извлек местный житель.
Отмечается, что водоем находится примерно в одном километре от жилых домов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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