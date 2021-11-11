В Челябинске осудили мужчину, избившего врача

Аргументы Недели → Происшествия 13+

11 ноября 2021, 11:07 Анна Семенова

За несдержанность челябинец чуть не лишился свободы. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Хулиган ранее уже привлекался за наркотики.

ЧП в приемном покое челябинской больницы произошло летом текущего года. Сюда со скандалом заявилась пара. Они кричали, оскорбляли персонал, матерились.

Когда в помещение зашел врач с замечаниями, мужчина подскочил к нему и ударил в лицо. Дело ушло в прокуратуру. При выяснении всех обстоятельств, оказалось, что 38-летний фигурант уже был ранее судим, да еще и за особо тяжкое преступление – незаконный оборот наркотиков.

Суд учел данный факт и назначил наказание - девять месяцев условного срока. Кроме того, в течение года челябинец должен вести себя крайне примерно, а если нарушит закон, получит реальный срок.

Кстати, мужчина признал свою вину и извинился перед доктором.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости