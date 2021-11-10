Челябинца, чей сын утонул на Первом озере, приговорили к обязательным работам
10 ноября 2021, 15:08 Анна Семенова
37-летний мужчина оставил мальчика без присмотра.
Сегодня суд поставил точку в деле о погибшем ребенке. Четырехлетний мальчик утонул в Первом озере в Челябинске 22 августа. Его отец отдыхал на пляже сразу с несколькими детьми и не заметил, как младший сын перевернулся на надувном матрасе. Когда ребенка вытащили из воды, врачи уже ничего не могли сделать.
37-летнего отца осудили по статье «Оставление в опасности». Он знал, что сын не умеет плавать и разрешил ему играть в воде. Мужчина свою вину полностью признал и попросил следствие рассмотреть дело в особом порядке. В итоге он получил 160 часов обязательных работ.
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