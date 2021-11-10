Челябинца, чей сын утонул на Первом озере, приговорили к обязательным работам

Аргументы Недели → Происшествия

10 ноября 2021, 15:08 Анна Семенова

На ляже ребенок остался без присмотра. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

37-летний мужчина оставил мальчика без присмотра.

Сегодня суд поставил точку в деле о погибшем ребенке. Четырехлетний мальчик утонул в Первом озере в Челябинске 22 августа. Его отец отдыхал на пляже сразу с несколькими детьми и не заметил, как младший сын перевернулся на надувном матрасе. Когда ребенка вытащили из воды, врачи уже ничего не могли сделать.

37-летнего отца осудили по статье «Оставление в опасности». Он знал, что сын не умеет плавать и разрешил ему играть в воде. Мужчина свою вину полностью признал и попросил следствие рассмотреть дело в особом порядке. В итоге он получил 160 часов обязательных работ.



Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости