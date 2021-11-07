В кафе казахстанского города Актау прогремел взрыв - двухэтажное здание полностью разрушено

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7 ноября 2021, 21:17 Источник: Tengrinews

Фото с сайта Tengrinews

В казахстанском городе Актау произошел взрыв в здании местного кафе «Аянат». Двухэтажное строение полностью разрушено.

О взрыве сообщил портал Tengrinews со ссылкой на местных жителей. Взрыв прогремел 7 ноября в 21.20 по местному времени. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, обстоятельства происшествия пока не выяснены, информация о площади разрушения и пострадавших уточняется.

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