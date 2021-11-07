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В кафе казахстанского города Актау прогремел взрыв - двухэтажное здание полностью разрушено

, 21:17 Источник: Tengrinews

В кафе казахстанского города Актау прогремел взрыв - двухэтажное здание полностью разрушено
Фото с сайта Tengrinews

В казахстанском городе Актау произошел взрыв в здании местного кафе «Аянат». Двухэтажное строение полностью разрушено.

О взрыве сообщил портал Tengrinews со ссылкой на местных жителей. Взрыв прогремел  7 ноября в 21.20 по местному времени. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, обстоятельства происшествия пока не выяснены, информация о площади разрушения и пострадавших уточняется.

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Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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