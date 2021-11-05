Автомобиль загорелся на МКАД

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5 ноября 2021, 15:00 Источник: Telegram

пожарные, Nikolay Gyngazov/Russian Look

В пятницу, 5 ноября, на внешней стороне 2-го километра Московской кольцевой автодороги в районе Реутова загорелась машина. Соответствующую информацию предоставили в столичном департаменте транспорта.

Согласно последним данным дептранса, на месте происшествия в настоящий момент работают оперативные службы города.

Подчеркивается, что сейчас движение в районе, где загорелась машина, осуществляется по трем полосам из пяти. Водителям рекомендуют при наличии возможности выбирать пути объезда. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.

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