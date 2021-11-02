Мэр крымского города Белогорска задержан при получении взятки в 1,4 миллиона рублей

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2 ноября 2021, 22:21 Источник: РБК

Фото: Игорь Ипатко / ВКонтакте

В крымском Белогорске сегодня задержан мэр города Игорь Ипатко. По сообщению пресс-службы ФСБ, деньги чиновнику передавали «за покровительство предпринимательской деятельности».

Размер взятки — 1,4 млн рублей. Мэр задержан с поличным в момент передачи денег. Как сказали в ФСБ, «материалы переданы в следственный комитет. Ипатко подозревается по ч. 6 ст. 290 УК». Максимальное наказание, которое предусмотрено по этой статье, - лишение свободы на срок до 15 лет.

На задержание мэра отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов. В своем телеграм-канале он написал: «Борьба с коррупцией — это системная и непрерывная работа. Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность».

Весной этого года в Крыму при получении взятки в 7,5 млн рублей задержали начальник следственного управления УМВД РФ по Симферополю. Деньги были платой за «крышевание» местных бизнесменов.

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