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В подмосковном Королеве задержали подозреваемого в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева

, 10:19 Источник: РИА "Новости"

В подмосковном Королеве задержали подозреваемого в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева
полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Во вторник стало известно, что подозреваемого в убийстве бывшего замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексея Новосельцева задержали в подмосковном Королеве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что подозреваемого в совершении преступления в Королеве задержали сотрудники уголовного розыска.

Напомним, 26 октября стало известно, что Алексей Новосельцев был найден убитым в Новой Москве. Тело мужчины нашла его дочь.

В 2002 году полковник милиции Новосельцев являлся главой оперативной группы, которая расследовала экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.

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