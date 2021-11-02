В подмосковном Королеве задержали подозреваемого в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева

Во вторник стало известно, что подозреваемого в убийстве бывшего замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексея Новосельцева задержали в подмосковном Королеве.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что подозреваемого в совершении преступления в Королеве задержали сотрудники уголовного розыска.
Напомним, 26 октября стало известно, что Алексей Новосельцев был найден убитым в Новой Москве. Тело мужчины нашла его дочь.
В 2002 году полковник милиции Новосельцев являлся главой оперативной группы, которая расследовала экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.
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