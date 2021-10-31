Погибших в Туве сестер выбросил из окна восьмого этажа родственник

Аргументы Недели → Происшествия 13+

31 октября 2021, 13:42 Источник: РенТВ

Автомобиль СКР, Zamir Usmanov /globallook.com

Стали известны подробности гибели двух сестер в Кызыле. Их выбросил из окна родственник, которого девочки не послушались. Подозреваемый ранее судим и находился в розыске по делу об угоне автомобиля.

Как сообщили ранее в Следственном комитете, двух сестер 9 и 14 лет со множественными травмами обнаружили возле многоэтажного дома на улице Лопсанчапа.

Детали происшествия раскрыл телеканал РенТВ. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал тележурналистам, что в день трагедии мать девочек была на работе, а дома с ними оставался 23-летний родственник. Сестры якобы поссорились с ним и попытались уйти из квартиры. Но мужчина не дал им этого сделать и выбросил детей из окна восьмого этажа. Младшая из сестер скончалась на месте, а старшая умерла в больнице.

Подозреваемый задержан. Выяснилось, что он находился в федеральном розыске по делу об угоне машины. У матери девочек семь судимостей: за грабежи, умышленное причинение вреда здоровью, неисполнение родительских обязанностей, хранение запрещенных веществ и дезорганизацию деятельности колонии, в которой отбывала наказание.

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