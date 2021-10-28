На имущество экс-губернатора Челябинской области Дубровского наложили арест

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28 октября 2021, 16:22 Анна Семенова

Имущество Бориса Дубровского теперь арестовано. Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноуральской панорамы

Сумма составила 73,4 миллионов рублей.

Решение было принято Арбитражным судом Челябинской области сегодня, 28 октября. Арест на имущество Бориса Дубровского наложен в рамках дела о банкротстве акционерного общества «ПО «Монтажник». Сумма обозначена немалая – 73,4 миллиона рублей.

Ходатайство подала Елена Соломка, конкурсный управляющий, она пытается оспорить сделку, заключенную в 2019 году. Фирма «Монтажник» начинала строительство скандального конгресс-холла «Крылья», чей остов теперь портит вид центра города. Как сообщает сайт «Челябинск Сегодня», деньги поступали со счета «Монтажника» на счета Дубровского с июля 2019 года по май прошлого года.

Владельцем компании в тот момент был не кто иной, как сын губернатора, Александр Дубровский. В 2020 году он решил объявить себя банкротом.



Стоимость недостроя оценивается в 18 млрд руб.

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