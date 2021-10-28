На имущество экс-губернатора Челябинской области Дубровского наложили арест
28 октября 2021, 16:22 Анна Семенова
Сумма составила 73,4 миллионов рублей.
Решение было принято Арбитражным судом Челябинской области сегодня, 28 октября. Арест на имущество Бориса Дубровского наложен в рамках дела о банкротстве акционерного общества «ПО «Монтажник». Сумма обозначена немалая – 73,4 миллиона рублей.
Ходатайство подала Елена Соломка, конкурсный управляющий, она пытается оспорить сделку, заключенную в 2019 году. Фирма «Монтажник» начинала строительство скандального конгресс-холла «Крылья», чей остов теперь портит вид центра города. Как сообщает сайт «Челябинск Сегодня», деньги поступали со счета «Монтажника» на счета Дубровского с июля 2019 года по май прошлого года.
Владельцем компании в тот момент был не кто иной, как сын губернатора, Александр Дубровский. В 2020 году он решил объявить себя банкротом.
Стоимость недостроя оценивается в 18 млрд руб.
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