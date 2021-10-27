В России стали чаще взрываться дома

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 октября 2021, 18:41

В последний год в жилых домах участились взрывы бытового газа. Причина - в износе коммуникаций и бездействии ответственных служб. Под обломками плит многоквартирных домов рискует оказаться половина городского населения. Кто-то использует газ для обогрева квартиры, другие врезаются в трубу самовольно. Власти не спешат устанавливать автоматические устройства, которые могли бы спасти десятки жизней граждан.



Взрывы бытового газа происходят практически каждый день. За последние дни трагедии случились в подмосковном Видном, Балтийске и Набережных Челнах. Большая часть квартир в этих многоэтажных домах оказалась непригодной для дальнейшего проживания. Чаще всего взрывы совпадают с наступлением холодов. За последние 12 месяцев в России произошло более 80 тысяч аварий в ЖКХ.

Часть из них так или иначе связана с обнищанием населения. Люди не в состоянии заменить старую газовую плиту на новую.



Чиновники ранее предложили возложить ответственность за работу газового оборудования на поставщиков. Но это повлияло бы на тарифы, которые и без того для некоторых неподъёмные. Отказались и от массовой установки защитных и сигнальных устройств из-за их высокой стоимости. Эксперты призывают расширить адресную поддержку населения. Малообеспеченные граждане имеют право на получение субсидий.

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