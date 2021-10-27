В Москве пенсионера ограбили на 3,7 миллиона рублей

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27 октября 2021, 11:17 Источник: МВД

полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В Москве 78-летнего мужчину ограбили на 3,7 миллиона рублей. Согласно последней информации пресс-службы столичного главка МВД, к настоящего моменту двух злоумышленников задержали, а еще одного ищут.

Установлено, что в квартиру пожилого москвича на 15-й Парковой улице позвонила неизвестная девушка и попросила попить. 78-летний гражданин впустил ее и предложил кофе. Когда хозяин квартиры ушел на кухню, мошенница открыла входную дверь двум мужчинам, которые проникли в жилище, связали дедушку и, угрожая ему острым предметом, потребовали отдать деньги. Злоумышленники обшарили комнаты, забрали около 3,7 миллиона рублей, а затем скрылись.

Потерпевшему удалось самостоятельно освободиться от скотча и вызвать полицию.

К настоящему моменту задержаны подозреваемые в совершении преступления – ранее судимый 34-летний мужчина и 22-летняя девушка, они оба являются гостями столицы. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Правоохранительные органы ищут третьего соучастника ограбления.

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