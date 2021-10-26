Двое челябинцев украли с улицы электросамокаты

Но их очень быстро задержали, а теперь будут судить.
Три самоката стоимостью 210 тысяч рублей перекочевали с улицы Первой Пятилетки в квартиру челябинцев – отца и сына. Родственники решили продать электротранспорт, который так беспечно оставляют под открытым небом.
Однако мужчины не знали, что в каждом самокате встроен чип, по которому найти его местоположения не составляет никакого труда.
Хозяин арендного транспорта обратился в полицию и вскоре правоохранители уже стучали в дверь воришек.
В УМВД Челябинска сообщили, что задержаны граждане 1969 и 1985 годов рождения. Продать похищенные самокаты они не успели. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пока родственники отпущены под обязательство о явке, но могут получить реальный срок до пяти лет.
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