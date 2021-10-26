Двое челябинцев украли с улицы электросамокаты

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26 октября 2021, 18:26 Анна Семенова

Красть электротранспорт бесполезно, но челябинцы продолжают пытаться. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Но их очень быстро задержали, а теперь будут судить.

Три самоката стоимостью 210 тысяч рублей перекочевали с улицы Первой Пятилетки в квартиру челябинцев – отца и сына. Родственники решили продать электротранспорт, который так беспечно оставляют под открытым небом.

Однако мужчины не знали, что в каждом самокате встроен чип, по которому найти его местоположения не составляет никакого труда.

Хозяин арендного транспорта обратился в полицию и вскоре правоохранители уже стучали в дверь воришек.

В УМВД Челябинска сообщили, что задержаны граждане 1969 и 1985 годов рождения. Продать похищенные самокаты они не успели. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Пока родственники отпущены под обязательство о явке, но могут получить реальный срок до пяти лет.

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