У пилота разбившегося в Рузском районе легкомоторного самолета не было документов на управление воздушным судном

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25 октября 2021, 14:25 Источник: АГН "Москва"

небо, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источник в авиационной отрасли сообщили, что у пилота разбившегося в воскресенье, 24 октября, под Рузой легкомоторного самолета «Аэропракт A-22» не было действующих документов на управление воздушным судном. В результате происшествия погибли два человека.

«У данного воздушного судна был просрочен сертификат летной годности. У пилота отсутствовало действующее пилотское свидетельство»,- пояснил собеседник.

В пресс-службе ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» уточнили, что у самолета не было разрешения на использование воздушного пространства и плана полета.

Транспортная прокуратура начала проверку. Устанавливается причина крушения.

Ранее сообщалось, что высокоплан упал на территории аэроклуба «Аэроклассика» недалеко от деревни Ватулино в Московской области. После падения «Аэропракта A-22» произошло возгорание на площади пять квадратных метров.

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