В баре в центре Челябинска продавали паленый алкоголь

В ходе полицейского рейда в городе и области изъяли 2,5 тонны нелегальной продукции.
Отравление метанолом смертельно опасно. В Свердловской области зафиксировано 24 смерти от паленого алкоголя. В Оренбургской области отравились и погибли 35 человек.
После этих резонансных историй по всему Уралу прокатилась волна проверок. Более 12 тонн подозрительного алкоголя было изъято полицейскими. 2,5 тонны из них – в Челябинской области.
Одной из сомнительных точек стал даже бар в самом центре Челябинска. 205 бутылок без каких-либо опознавательных знаков было изъято сотрудниками правоохранительных органов. В Металлургическом районе два магазина лишились 1260 бутылок спиртного непонятного происхождения. На ЧТЗ изъято 920 бутылок, они дожидались покупателей в одном из продуктовых магазинов. Еще 267 бутылок «паленки» были обнаружены в Калининском районе, в одном из торговых павильонов.
При отравлении метанолом бывает:
- Помутнение или потеря сознания
- Головокружение, головная боль
- Нарушение остроты зрения
- Боль в животе
- Обильное слюноотделение
- Тошнота, рвота, диарея, отдышка
- Скачки артериального давления.
- Боль в мышцах
- Развитие комы
При первых признаках отравления пациент должен быть госпитализирован.
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