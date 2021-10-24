В баре в центре Челябинска продавали паленый алкоголь

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24 октября 2021, 13:28 Анна Семенова

Отравление метанолом смертельно опасно. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В ходе полицейского рейда в городе и области изъяли 2,5 тонны нелегальной продукции.

Отравление метанолом смертельно опасно. В Свердловской области зафиксировано 24 смерти от паленого алкоголя. В Оренбургской области отравились и погибли 35 человек.

После этих резонансных историй по всему Уралу прокатилась волна проверок. Более 12 тонн подозрительного алкоголя было изъято полицейскими. 2,5 тонны из них – в Челябинской области.

Одной из сомнительных точек стал даже бар в самом центре Челябинска. 205 бутылок без каких-либо опознавательных знаков было изъято сотрудниками правоохранительных органов. В Металлургическом районе два магазина лишились 1260 бутылок спиртного непонятного происхождения. На ЧТЗ изъято 920 бутылок, они дожидались покупателей в одном из продуктовых магазинов. Еще 267 бутылок «паленки» были обнаружены в Калининском районе, в одном из торговых павильонов.

При отравлении метанолом бывает:





Помутнение или потеря сознания

Головокружение, головная боль

Нарушение остроты зрения

Боль в животе

Обильное слюноотделение

Тошнота, рвота, диарея, отдышка

Скачки артериального давления.

Боль в мышцах

Развитие комы

При первых признаках отравления пациент должен быть госпитализирован.

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