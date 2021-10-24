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В Красноярске нашли одну из двух пропавших девочек в Ленинском районе

, 09:42 Источник: РИА Новости

В Красноярске нашли одну из двух пропавших девочек в Ленинском районе
полиция, фото: Ivan Makeev/ globallookpress.com

В Красноярске обнаружили одну из пропавших школьниц из Ленинского района. Девочки 13 и 16 лет пропали в разное время и при разных обстоятельствах, но в одном районе города.

«Шестнадцатилетняя девушка нашлась», - пояснили в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что подросток находится в хорошем состоянии.

Отмечается, что девочка пропала накануне ночью. По словам отчима, вечером школьница вышла из кинотеатра в центре города, села в такси и направлялась домой, после чего ее телефон стал недоступен.

Другой ребенок пропал в субботу днем. 13-летняя девочка вышла из дома и не вернулась. Ее поисками занимаются волонтёры и полицейские.

В МВД добавили, что два случая пропажи не связаны между собой.

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