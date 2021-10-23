В Орске дети нашли чемодан с останками женщины под окнами многоквартирного дома

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23 октября 2021, 18:57

фото: Следком РФ

В субботу, 23 октября, в Орске Оренбургской области дети, игравшие на улице, обнаружили чемодан с останками женщины. Следственный комитет России организовал проверку по факту произошедшего.

Чемодан с телом расчленённой женщиной без головы пролежал весь день пол окнами жилого дома в Орске. Местные разместили фото с находкой в социальных сетях. По предварительным данным погибшей около 30-40 лет.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняются детали случившегося. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал найти виновных в максимально короткие сроки. Расследование уголовного дела передадут в центральный аппарат.

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