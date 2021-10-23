Аргументы Недели Происшествия 13+

В Орске дети нашли чемодан с останками женщины под окнами многоквартирного дома

, 18:57

В Орске дети нашли чемодан с останками женщины под окнами многоквартирного дома
фото: Следком РФ

В субботу, 23 октября, в Орске Оренбургской области дети, игравшие на улице, обнаружили чемодан с останками женщины. Следственный комитет России организовал проверку по факту произошедшего.

Чемодан с телом расчленённой женщиной без головы пролежал весь день пол окнами жилого дома в Орске. Местные  разместили фото с находкой в социальных сетях. По предварительным данным погибшей около 30-40 лет.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняются детали случившегося. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал найти виновных в максимально короткие сроки. Расследование уголовного дела передадут в центральный аппарат.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Экономика

Депутат Рады Тимошенко заявила, что Украина всегда пользовалась «российским» газом

Депутат Рады Тимошенко заявила, что Украина всегда пользовалась «российским» газом

Глава партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Украина Юлия Тимошенко заявила, что страна всегда пользовалась российским газом, и назвала "большим обманом" ситуацию с закупкой газа в Европе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью