Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае

Утром в пятницу, 22 октября, стало известно о предотвращении теракта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края. Соответствующую информацию предоставили сегодня в ЦОС ФСБ.
Согласно последним данным, сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили попытку совершения резонансного теракта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства. Атаку планировал совершить сторонник запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство".
В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п "а" ч. 2 ст. 205 "Приготовление к террористическому акту" УК России и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 "Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК России.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.