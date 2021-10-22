Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае

Аргументы Недели → Происшествия 13+

22 октября 2021, 10:05 Источник: РИА "Новости"

сотрудники ФСБ, Russian FSB press service/Global Look Press

Утром в пятницу, 22 октября, стало известно о предотвращении теракта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края. Соответствующую информацию предоставили сегодня в ЦОС ФСБ.

Согласно последним данным, сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили попытку совершения резонансного теракта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства. Атаку планировал совершить сторонник запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство".

В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, п "а" ч. 2 ст. 205 "Приготовление к террористическому акту" УК России и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 "Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости