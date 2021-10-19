В Челябинской области водитель, сбивший пешехода, разобрал и закопал машину

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19 октября 2021, 13:18 Анна Семенова

Чтобы избежать ответственности водитель пожертвовал автомобилем. Фото: УГИБДД по Челябинской области

Но благодаря камерам наблюдения его все равно нашли.

Целый месяц искали виновника ДТП на трассе Челябинск-Троицк. 19 сентября в темное время суток 51-летний пешеход оказался под колесами машины серебристого цвета. Это все, что было известно, так как с места аварии водитель скрылся.

Однако камеры видеонаблюдения помогли вычислить подозреваемого. Lada priora, которая «засветилась» в тех местах и в то время на автодороге, принадлежала жителю Коркинского района.

Когда же полицейские нагрянули к 27-летнему мужчине, оказалось, что машины у него нет. Дело в том, что он так испугался ответственности за свой поступок, что не пожалел железного коня, разобрал по кусочкам и закопал в поселке, на участке заброшенного дома.

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, коркинец предстанет перед судом за «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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