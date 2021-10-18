Полиция ищет водителя грузовика, который смертельно травмировал в Москве пешехода

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18 октября 2021, 16:28

машина ДПС, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сотрудники столичной полиции в настоящий момент ищут водителя грузовика, который травмировал пешехода на юго-востоке Москвы. В пресс-службе ГИБДД заявили, что пострадавший мужчина скончался.

Около 14 часов в понедельник, 18 октября, погибшего нашли на тротуаре на Фрезерной улице. После изучения записей с камер наблюдения было установлено, что гражданина зацепил грузовой автомобиль, который уехал с места происшествия. Сейчас водителя грузовика ищут правоохранители.

На месте ДТП работают специалисты. Установлено, что жертвой аварии стал мужчина 1973 года рождения.

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