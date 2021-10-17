В цирке в Орле медведь напал на дрессировщицу во время выступления
17 октября 2021, 13:20
Днем в воскресенье, 17 октября, в сети было опубликовано видео, на котором запечатлен инцидент с участием медведя в цирке в город Орел. Разъяренный хищник во время выступления напал на дрессировщицу.
На кадрах, опубликованных RT, можно увидеть, как ассистентка дрессировщица подходит к медведю, который сначала вел себя спокойно. В какой-то момент, однако, хищное животное напало на работницу цирка и повалило на землю. Двое мужчин с трудом оттащили зверя от женщины.
Согласно некоторым данным, происшествие случилось накануне вечером во время шоу в Орле.
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